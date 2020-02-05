Van çığda hayatını kaybedenlerin cenazeleri morgdan alındı - Son Dakika

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Van çığda hayatını kaybedenlerin cenazeleri morgdan alındı
6 saat önce
VAN Çığda hayatını kaybedenlerin cenazeleri morgdan alındı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:52 Kaynak: DHA
VAN Çığda hayatını kaybedenlerin cenazeleri morgdan alındı
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