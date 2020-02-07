Van-çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 aktüel - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van-çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 aktüel - Son Dakika

Van-çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 aktüel

6 saat önce

Çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 AKTÜEL.

VAN-Çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 AKTÜEL

Van-çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 aktüel

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
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