Son Dakika › Güncel › Van-çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 aktüel - Son Dakika
Van-çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 aktüel
6 saat önce
Çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 AKTÜEL.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:07 Kaynak: DHA
VAN-Çığın olduğu bölgede kar, tipi ve sis etkili oluyor-3 AKTÜEL
Son Dakika İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı Son dakika: Türkiye'den Esed rejimine çok sert uyarı: Her türlü saldırıya karşılık verilir Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı