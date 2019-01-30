Son Dakika Haberleri: Van Çocuk Evlerinde Yarıyıl Etkinliği

Van Çocuk Evlerinde Yarıyıl Etkinliği

1 saat önce

Van'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik yarıyıl tatili etkinliği düzenlendi.

Van Çocuk Evlerinde Yarıyıl Etkinliği, System.String[]
Van'da, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik yarıyıl tatili etkinliği düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'i ziyaret eden Van Ahbap Grubu üyeleri, çocukların keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak amacıyla etkinlik düzenlemek istediklerini belirtti.

Bu çerçevede düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri, öğretmen, mühendis, doktor, avukat ve çeşitli mesleklerden oluşan Van Ahbap Grubu, masal okuma ve kahramanları canlandırma, yüz boyama, tiyatro ve çeşitli eğitici etkinlikler gerçekleştirdi, müzik dinletisi sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:20 Kaynak: AA

Van, Güncel
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