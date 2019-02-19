Son Dakika Haberleri: Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Bir Etkinlikte Yaptığı...

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Bir Etkinlikte Yaptığı...

34 dakika önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Bir Etkinlikte Yaptığı..., System.String[]
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Van, Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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