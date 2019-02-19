Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Hdp Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında Bir Etkinlikte Yaptığı...
34 dakika önce
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında bir etkinlikte yaptığı konuşmayla ilgili iki ayrı suçtan soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Hakkında 2 Ayrı Suçtan Soruşturma Başlatıldı
Memurlar, Toplu Sözleşme Görüşmeleri İçin Taleplerini Belirledi
Son Dakika! 81 İle Genelge Gönderildi! Riskli Alanların 3 Ay İçinde Bakanlığa Bildirilmesi Gerekiyor
Yargıtay'dan Emsal Karar: Genel Cerrah Estetik Yapamaz