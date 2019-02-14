Son Dakika Haberleri: Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İzinsiz Yürüyüş Sırasında Kadın Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp...

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İzinsiz Yürüyüş Sırasında Kadın Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp...

1 saat önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İzinsiz Yürüyüş Sırasında Kadın Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp..., System.String[]
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Van, Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel
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