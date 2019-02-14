Van Cumhuriyet Başsavcılığı, İzinsiz Yürüyüş Sırasında Kadın Polis Memurunun Kolunu Isıran Hdp...
1 saat önce
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, izinsiz yürüyüş sırasında kadın polis memurunun kolunu ısıran HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "basit kasten yaralama" suçlarından soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:00 Kaynak: AA
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