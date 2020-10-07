Van Cumhuriyet Başsavcılığından asılsız haberlere yalanlama - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Van'da 4 gazetecinin gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bilgilendirmede, bazı internet sitelerinde ve basın yayın organlarında Mezopotamya Ajansı muhabiri dört gazetecinin, helikopterden atıldığı iddia edilen iki köylünün haberini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıklarına dair haberlerin yer aldığı belirtildi. Söz konusu şüpheliler hakkında yaklaşık 6 aydır Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü vurgulanan bilgilendirmede, bazı internet sitelerinde ve basın yayın organlarında bu konuda çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. - VAN