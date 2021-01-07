Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması - Son Dakika

Van'da bir kişinin balon balığından zehirlenerek hayatını kaybetmesi iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Van'da balıkçılık yapan kişi, fırıncı arkadaşıyla birlikte kaya balığına benzettiği için balon balığını pişirerek yedi. Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan fırıncı Kemal İpek, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı balon balığından ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. - VAN