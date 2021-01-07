Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması

07.01.2021 17:39
Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması, System.String[]

Van'da bir kişinin balon balığından zehirlenerek hayatını kaybetmesi iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Van'da bir kişinin balon balığından zehirlenerek hayatını kaybetmesi iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Van'da balıkçılık yapan kişi, fırıncı arkadaşıyla birlikte kaya balığına benzettiği için balon balığını pişirerek yedi. Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan fırıncı Kemal İpek, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı balon balığından ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

Cumhuriyet, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması - Son Dakika


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