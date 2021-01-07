Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'balon balığı' soruşturması
07.01.2021 17:39
Van'da bir kişinin balon balığından zehirlenerek hayatını kaybetmesi iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Van'da bir kişinin balon balığından zehirlenerek hayatını kaybetmesi iddiaları üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Van'da balıkçılık yapan kişi, fırıncı arkadaşıyla birlikte kaya balığına benzettiği için balon balığını pişirerek yedi. Daha sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan fırıncı Kemal İpek, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı balon balığından ölüm iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı. - VAN
Son Dakika Galatasaraylı Emre Kılınç'a PFDK'tan 2 maç ceza geldi ABD Kongresi baskınına ilişkin CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İngilizce mesaj: Sorunun çözülmesi memnuniyet verici İstenmeyen ticari SMS ve aramaları engelleyen İleti Yönetim Sistemi devreye alındı Cenaze masrafları için para çekemeyince cesedi bankaya taşıdılar Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı