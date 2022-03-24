Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'Can Güder' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'Can Güder' açıklaması

24.03.2022 11:42
Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'Can Güder' açıklaması

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümlü Can Güder'in ölümüyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, hükümlü Can Güder'in ölümüyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlara ilişkin olarak basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 'Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozmaya Teşebbüs ve Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme' suçundan toplam 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasını infaz etmekte olan Can Güder'in 22 Mart 2022 günü saat 09.48'de rahatsızlandığının bildirilmesi üzerine görevli personel ve sağlık görevlilerimiz ile adı geçen hükümlüye müdahalede bulunmuşlar ve derhal ambulans çağrılmıştır. Ambulansın kuruma ulaşmasından sonra adı geçen hükümlünün semt polikliniğine derhal sevk edildiği, semt polikliniğinde yapılan yaklaşık 50 dakika süren tıbbi müdahaleye rağmen hükümlü Can Güder'in saat 10.53'te vefat ettiği tespit edilmiştir. Vefat eden hükümlünün detaylı klasik otopsi işleminin yapıldığı, detaylı klasik otopsi işlemine göre kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve otopsi bulgularına göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirilmekte olup, detaylı soruşturma yürütülmektedir. Vefat eden hükümlünün ailesinin talebi olmadığı halde, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından cenazenin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için cenaze nakil aracı tahsis edilmiş ve cenaze bu şekilde nakledilmiştir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Vefat, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'Can Güder' açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'Can Güder' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement