Van Cumhuriyet Başsavcılığından cezaevleriyle ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

Van'daki cezaevleriyle ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturanlar hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilerinden alınan bilgiye göre, sosyal medyada "Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan gazeteci Nedim Türfent, 3 cezaevinin bulunduğu kampüste bir gardiyanın ailesinde korona virüsü tespit edildiği söylentilerinin dolaştığını belirterek, tutuklu ve hükümlülerin tedirginliğini paylaştı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Doğruluk payı olmayan ve aksi yönde bilgi kirliliği oluşturanlar hakkında ise adli soruşturma başlatılacağı kaydedildi. - VAN