Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, AA'nın

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dönmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Dönmez, yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay", Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

AA'nın oylamasında birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:



"Anadolu Ajansı, çağdaş habercilik anlayışıyla kamu hassasiyetini çok güzel bağdaştıran ve son yıllarda çok güzel haber ve fotoğraflara imza atan bir kuruluş. Oylamada 3 kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar arasında beğendiklerimi seçtim. Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederim. Her fotoğrafta ayrı bir emek var."