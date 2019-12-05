Son Dakika Haberleri: Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, AA'nın

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Dönmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı" ve Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Dönmez, yaşamda Özkan Bilgin'in "Süper ay", Ali İhsan Öztürk'ün " Çukurca'da çeltik tarlası", sporda ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millerden asker selamı" fotoğraflarını seçti.

AA'nın oylamasında birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:


"Anadolu Ajansı, çağdaş habercilik anlayışıyla kamu hassasiyetini çok güzel bağdaştıran ve son yıllarda çok güzel haber ve fotoğraflara imza atan bir kuruluş. Oylamada 3 kategoride de birbirinden güzel fotoğraflar arasında beğendiklerimi seçtim. Fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik ederim. Her fotoğrafta ayrı bir emek var."

Ali İhsan Öztürk, Mustafa Yalçın, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Hastaneye gitmek istemedi
YPG'li teröristler Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 2 ölü, 10'dan fazla yaralı var Libya ile yapılan Doğu Akdeniz mutabakat muhtırası Meclis'te kabul edildi Son dakika: Fransa'daki emeklilik reformu protestoları yer yer şiddete dönüştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 20:00:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Cumhuriyet Başsavcısı Dönmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]