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Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez "cezaevinde isyan" haberlerini yalanladı
6 saat önce
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı, ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlerin yer aldığını belirtti.
Haberlerin ardından Ceza İnfaz Kurumuna giderek gerekli incelemeleri yaptığını vurgulayan Dönmez, haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan, yangın ya da ölüm gibi bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:42 Kaynak: AA
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