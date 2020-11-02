Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez'den AA'ya ziyaret - Son Dakika

Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Van Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü İbrahim Yakut tarafından karşılanan Dönmez, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı, sohbet ettiği çalışanlara başarı diledi.

Toplumun doğru bilgilendirilmesinde gazetecilerin önemli bir görev üstlendiğini belirten Dönmez, basınla her zaman iş birliği içinde olduklarını aktardı.

AA Van Bölge Müdürü Yakut da Dönmez'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" kitabını takdim etti.