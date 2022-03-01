Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı - Son Dakika
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Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

01.03.2022 15:47

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardıVAN Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

VAN Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

Van Bölge Adliyesindeki mesaisini tamamlayıp eşiyle evine doğru gitmekte olan Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, İskele Caddesi Suvaroğlu Kavşağı'nda seyir halinde olan açık kasa hurda eşya taşıyan bir kamyonetin alev aldığını fark etti. Savcı Erden, arabasını park ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren Savcı Erden, sürücünün de hayatını kurtardı.

Araç sürücüsü ve olay yerine gelen vatandaşlar, bir faciayı önleyen Savcı Soner Erden'e teşekkür etti.

Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı
Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı
Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Savcısı, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Cumhuriyet Savcısı alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı - Son Dakika
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