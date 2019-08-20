Son Dakika Haberleri: Van Cumhuriyet Savcısı Köker evlendi
Son Dakika Güncel Haber

Van Cumhuriyet Savcısı Köker evlendi

42 dakika önce

Van Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmail Köker, öğretmen Sevinç Doğu ile dünya evine girdi.

Van Cumhuriyet Savcısı Köker evlendi, System.String[]
Van Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı İsmail Köker, öğretmen Sevinç Doğu ile dünya evine girdi.
Van Adliyesi'nde görev yapan ve aslen Yunaklı olan Cumhuriyet Savcısı İsmail Köker eğitim camiasından öğretmen Sevinç Doğu ile yaşamını birleştirdi.
Çiftin nikahını Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan kıydı.
Adana ve Van'daki hakim ve savcıların da katıldığı nikah töreninde çiftin şahitliğini ise Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun ile Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan yaptı.
İşcan, evlilik cüzdanını geline verirken çifte mutluluklar diledi.
Düğün töreni pasta kesimiyle sona erdi.
Cumhuriyet Savcısı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyum atamalarına DSP Genel Başkanı'ndan destek açıklaması geldi
AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan kayyum sonrası dikkat çeken çağrı: Sessizliğinizi bozun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 15:22:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Cumhuriyet Savcısı Köker evlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]