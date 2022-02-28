Van Cumhuriyet Savcısı örnek davranışıyla büyük bir faciayı önledi - Son Dakika
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Van Cumhuriyet Savcısı örnek davranışıyla büyük bir faciayı önledi

28.02.2022 13:05
Van Cumhuriyet Savcısı örnek davranışıyla büyük bir faciayı önledi

Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

Van Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, alev alan araca yangın tüpüyle müdahale ederek sürücünün hayatını kurtardı.

Van Bölge Adliyesindeki mesaisini tamamlayıp eşiyle evine doğru gitmekte olan Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, İskele Caddesi Suvaroğlu Kavşağı'nda seyir halinde olan açık kasa hurda eşya taşıyan bir kamyonetin alev aldığını fark etti. Savcı Erden, arabasını park ettikten sonra yangın söndürme tüpüyle yanan araca müdahale etti. Yangını kısa sürede söndüren Savcı Erden, sürücünün de hayatını kurtardı.

Araç sürücüsü ve olay yerine gelen vatandaşlar, bir faciayı önleyen Savcı Soner Erden'e teşekkür etti. - VAN

YORUMLAR
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Pendik'te kaynak hatası: Tamir ettiği araç alev aldı, yanmaktan son anda kurtuldu Pendik'te kaynak hatası: Tamir ettiği araç alev aldı, yanmaktan son anda kurtuldu PENDİK'TE SÜRÜCÜSÜNÜN TAMİR ETMEYE ÇALIŞTIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI PENDİK'TE SÜRÜCÜSÜNÜN TAMİR ETMEYE ÇALIŞTIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Cumhuriyet Savcısı, Yangın, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van Cumhuriyet Savcısı örnek davranışıyla büyük bir faciayı önledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Cumhuriyet Savcısı örnek davranışıyla büyük bir faciayı önledi - Son Dakika
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