VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak için ekildiği belirtilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nin Tüzek Mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütüne finans sağlamak amacıyla Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgede düzenlenen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilip imha edildi.
Keneviri eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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