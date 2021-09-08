VAN'DA, 1 MİLYON 700 BİN KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

VAN'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlamak için ekildiği belirtilen 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi'nin Tüzek Mezrası kırsalında PKK/KCK terör örgütüne finans sağlamak amacıyla Hint keneviri ekildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgede düzenlenen operasyonda, 1 milyon 700 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, numune alındıktan sonra Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verilip imha edildi.

Keneviri eken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.