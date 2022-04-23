Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

23.04.2022 11:47
Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri, ABD Merkez Bankasınca koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

Van'da jandarma ekipleri, ABD Merkez Bankasınca koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde edilen istihbari çalışmalar sonucunda 18 Nisan'da Gürpınar'dan Edremit ilçesine hareket halindeki bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçtaki müşterilerin yapılan üst aramalarında ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık banknotlardan biri ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen banknotu, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Van Şubesine gönderdi. Yapılan inceleme sonucu banknotun gerçek olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler Z.S. ve C.S. gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi Gürpınar'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi Gürpınar'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hisarcık, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Cami imamı küçük kıza cinsel istismardan tutuklandı! Bilgisayarından yüzlerce cinsel içerikli çocuk görüntüsü çıktı
12:17 Eren Hacısalihoğlu görüntülenen Ece Erken'den muhabirlere uyarı: Yanlış bir şey yazmayın
12:14 Gazeteci Tufan Türenç yaşamını yitirdi
12:04 Ayasofya kapısının tahribatı Yunanistan'ın da gündeminde: Başbakan UNESCO'yu aradı, Türkiye'den de açıklama isteyecek
12:00 Putin'den Zelenski'ye gece yarısı şartları: Silahsızlan, NATO'ya girme, Kırım'ı tanı!
11:56 Türkiye Kovid-19 aşılarını dağıtıyor: Türkmenistan'a 150 bin, Karadağ'a 100 bin, Irak'a 200 bin sağlık malzemesi
11:53 Koronavirüs aşılarının yalnızca 65 yaş üzerine ve kronik hastalığı olanlara uygulanması gündemde
11:48 Gülşen'den yine çok konuşulacak hareket: Şarkısını görevlinin omzuna oturarak söyledi
11:44 Galatarasay'da seçim süreci: Okan Buruk iki başkan adayının da gözdesi
11:43 Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska savaş koşullarını anlattı: Çocuklarımla gizlenmek zorunda olmak utanç verici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 12:45:13. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement