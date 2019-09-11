Son Dakika Haberleri: Van'da 1 pkk'lı ölü, 1 pkk'lı sağ ele geçirildi
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Van'da 1 pkk'lı ölü, 1 pkk'lı sağ ele geçirildi

27 dakika önce

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 PKK'lı terörist öldürüldü, 1 PKK'lı terörist de sağ ele geçirildi.

Van'da 1 pkk'lı ölü, 1 pkk'lı sağ ele geçirildi, System.String[]

VAN'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 PKK'lı terörist öldürüldü, 1 PKK'lı terörist de sağ ele geçirildi. Bölgedeki tespit edilen sığınakta ise silah, mühimmat, el bombaları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı kırsal Aşağıbeşparmak Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin olduğu istihbaratı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada 1 PKK'lı terörist öldürüldü. 1 PKK terörist sağ olarak ele geçirilirken, bölgede tespit edilen sığınakta ise 4 el bombası, 10 adet M16 şarjörü, 1 kamuflajlı tulum, 1 not defteri, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 2 kıyafet, 1 yağmurluk, 3 battaniye, 2 kütüklük ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Gürpınar, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:17 Kaynak: DHA
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