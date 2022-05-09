Van'da "1. Teknoloji ve İnsan Zirvesi" programı düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ücretsiz Wi-Fi kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Dünyada yüzde yüz siper güvenlik diye bir şey yoktur. Her sisteme yeteri kadar saldırı düzenlendiğinde mutlaka o sistem ele geçirilir." dedi.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "1. Teknoloji ve İnsan Zirvesi" programına katılan Koç, insanların tarih boyunca farklı teknolojileri hayatın birçok noktasında kullandığını söyledi.

Sanayi devrimleriyle hayatın her alanında hızlı değişimlerin yaşandığını belirten Koç, son sanayi devriminde büyük veriden yapay zekaya, yenilikçi teknolojilerden bulut bilişime kadar birçok ilişkili teknolojinin yer aldığını aktardı.

Bu nedenle ilk sanayi devrimleri arasında yaklaşık 100'er yıllık süre bulunurken, bu sürenin 30'lu yıllara kadar indiğini ifade eden Koç, "Muhtemelen, nesnelerin internetinden 5G'ye, blok zincirden bulut bilişime, yapay zekadan 6G ile hayatımıza girmesi beklenen duyuların internetine kadar yenilikçi teknolojilerde varız diyoruz. Geçmişten öğrenip, geleceğe bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

"Haberleşme yeteneği kazandırılmış tıbbi cihazlar vücudumuzun içine yerleştirildiğinde artık biz de nesnelerin internetinin bir parçası haline gelmiş oluyoruz." diyen Koç, şöyle devam etti:

"Sürekli sağlığımızı izleyip dış dünya ile etkileşim halinde olan bu cihazlar, sağladıkları avantajların yanında barındırdıkları güvenlik açıklarıyla insan vücudunu bir siber saldırı yüzeyi haline getiriyor. Yani artık 'İnsan hacklenebilir mi?' sorusu bir ütopya olmaktan çıkmış durumda. Tabii ki, vücuda yerleştirilebilen tıbbi cihazlar, küçülen boyutları, artan kapasiteleri ve sağladıkları inanılmaz faydalarla modern tıbbın olmazsa olmaz birer parçası haline geldi. Bu cihazlar kalbin işlevini düzgün yerine getirmesini, vücuttaki insülin seviyesinin otomatik olarak ayarlanmasını, kalp atışlarının ve EKG'lerin uzaktan izlenebilmesini mümkün hale getirirken, pahalı muayene masraflarını da önemli ölçüde azaltmış oluyor. Ancak bilgi teknolojilerini kendi biyolojimize dahil ettikçe kötü amaçlarla vücudumuzun hacklenmesine ve cihazların kontrol altına alınmasına imkan sağladığımızı da unutmamak gerekiyor."

"Güvenlik ihlallerinin yüzde 95'i insan hatası içeriyor"

Dijitalleşmeyle birlikte sürekli artan verilerin ve yenilikçi teknolojilerin bir yandan hayatı çok kolaylaştırdığını diğer yandan da siber tehditlerin çeşitlenmesine yol açtığını ifade eden Koç, ulusal seviyede siber güvenliğin, organizasyon yapısı, yasal düzenleme, teknoloji, insan ve iş birliği alanlarında yürütülecek etkin çalışmalarla sağlanabileceğini vurguladı.

Bu alanların zincir halkaları gibi birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Koç, söyle konuştu:

"Zincirde teknoloji en güçlü, organizasyon yapısı ise en etkili halkadır. Ancak unutulmamalıdır ki bir zincir en zayıf halkası kadar güçlüdür. Bu zincirin en zayıf halkası ise insandır. İnsana yatırımı yapmadığımız, insandaki farkındalığı artırmadığımız zaman istediğimiz kadar teknolojik altyapıyı geliştirelim, organizasyon yapılarını değiştirelim yine de başarılı olamayız. Bu zincir kırılır. Siper güvenlikle ilgili tüm süreçlere bakıldığında insanın olduğunu görürsünüz. Teknolojiyi kullanan da iş süreçlerini yazan da insandır. Onun için insana önem vermeliyiz ve onu yetiştirmeliyiz. İnsanlar artık güvenlik duvarlarını, sistemleri ele geçirmeyi düşünmüyorlar. Oltalama saldırısı yaparak sizin güveninizi kazanıyor, tüm bilgilerinizi ele geçirdikten sonra oradan sisteme dahil oluyorlar. Artık insanları ele geçirerek sistemleri ele geçirme dönemine doğru gidiyoruz. Bunun için insanlarımızın ve kurumlarımızın farkındalığını artırmamız gerekiyor. Saldırganlar teknolojik önlemleri aşmaya çalışmak yerine daha kolay ve maliyetsiz olan sosyal mühendislik yöntemleriyle insan bileşenini zafiyete uğratmayı tercih ediyor. Yapılan bir araştırmaya göre güvenlik ihlallerinin yüzde 95'i insan hatası içeriyor. Bankadan gelmiş gibi görünen e-postadaki linki kontrol etmeden tıklayıp kişisel verilerinizi kendi elinizle teslim ettiğinizde güvenlik duvarı kullanmanız bir işe yaramıyor."

"Bana olmaz demeyin"

Ücretsiz Wi-Fi kullanımına dikkat edilmesi uyarısında bulunan Koç, Türkiye'deki en büyük problemlerden birinin de "Bana olmaz, bana saldırmazlar, benim hesabım çalınmaz." anlayışının olduğuna dikkati çekti.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığının altını çizen Koç, "Dünyada yüzde yüz siper güvenlik diye bir şey yoktur. Her sisteme yeteri kadar saldırı düzenlendiğinde mutlaka o sistem ele geçirilir. Onun için 'bana olmaz' demeyeceksin. Gerekli önlemleri almamız, farkındalığı oluşturmamız gerekiyor. Siz gençler yeteri kadar emek verirseniz hacker, siber güvenlikçi olmak o kadar da zor değil. Siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu gösterebilmek için İstanbul Teknopark'ın içine bir meslek lisesi açtık. İlk sene fen liselerine gitmek yerine yüzde birlik dilimdeki öğrenciler bizim Siper Güvenlik Meslek Lisemizi tercih etti. Bunlara hacker demiyoruz. Yeni tabirle onlar bizim siber kahramanlarımızdır. Sınırlarımızı askerlerimiz nasıl koruyorsa bu arkadaşlar da bizim dijital sınırlarımızı koruyacaklar."

Panellerle devam eden zirveye, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Emre, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.