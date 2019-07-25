Son Dakika Haberleri: Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi

3 dakika önce

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.

Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:41 Kaynak: AA
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