Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
3 dakika önce
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 08:41 Kaynak: AA
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van
kırsalında bir terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van'ın Erciş
kırsalında İl Jandarma
Komutanlığınca yürütülen S¸ehit Jandarma Er Eyu¨p Öksüz Operasyonu'nda 1 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
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