Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
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Van'da 1 terörist etkisiz hale getirildiVAN - Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.
Van Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:47 Kaynak: İHA
'da 1 terörist etkisiz hale getirildi
VAN - Van'ın Erciş
ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 bölücü terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, duyarlı vatandaşların verdiği bilgilere istinaden, Erciş ilçesi Doluca Mahallesi bölgesinde Van İl Jandarma
Komutanlığınca 24 Temmuz 2019 tarihinde operasyon başlatıldığı belirtildi. Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren 1 BTÖ mensubu silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
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