Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika

Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu PKK'lı 1 terörist, ikna edilerek teslim oldu.

Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin girişimleri sonucu PKK'lı 1 terörist, ikna edilerek teslim oldu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen 1 BTÖ mensubunun, 26 Şube 2020 günü Hakkari İli Derecik İlçesine teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. - VAN

Jandarma, PKK, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım
Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan yaşlı adamın ilk isteği çay oldu İranlı tır şoförü, Erzincan'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşi Hülya Ağansoy hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı
17:42 Ece Erken'le yasak aşk yaşadığı iddia edilen o avukat konuştu!
17:08 Oyuncu Gül Korkmaz, Yasak Elma dizisine dahil oldu
16:43 Mersin Taşkuyu Mağarası dünya mirası olma yolunda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 18:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da 1 terörist ikna edilerek teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]