Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı - Son Dakika

Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince Başkale ilçesinde Cesur Başkale kod adlı Vedat Şeker isimli teröristin silahı ile birlikte sağ olarak yakalandığını açıkladı.
(İHA)
Son Dakika Son dakika: Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman görevden alındı Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü Şehit haberlerini duyuran Hatay Valisi'nden halka çağrı: Hastanelerin etrafında yığılma olmamasını rica ediyoruz