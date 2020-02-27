Van'da 1 terörist sağ olarak yakalandı - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu 1 terörist sağ olarak yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 27 Şubat 2020 tarihinde Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesinde icra edilen operasyonda 2013 yılından beri 'PKK/KCK törör örgütüne üye olma' suçundan aranan 1 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak ele geçirilmiştir. Yapılan ev aramasında bölücü terör örgütü mensubuna ait adet piyade tüfeği çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecek" denildi.

(İHA)