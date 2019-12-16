Van'da 1 terörist yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da 1 terörist yakalandı - Son Dakika

Van'da 1 terörist yakalandı

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Van'da 1 terörist yakalandı, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 16 Aralık 2019 tarihinde Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Konuyla ilgili tahkikat devam ediyor" denildi.

(İHA)

Jandarma, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 07:05 Kaynak: İHA
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