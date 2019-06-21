Son Dakika Haberleri: Van'da 10 bin 500 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi
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Van'da 10 bin 500 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 10 bin 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'da 10 bin 500 kilo kaçak avlanmış balık ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 10 bin 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi.

15 Mayıs-15 Temmuz tarihleri arasındaki av yasağı döneminde şu ana kadar almış olduğu tedbirlerle kaçak avlanan şahıslara göz açtırmayan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Önleyici faaliyetler kapsamında dün gerçekleştirilen uygulamalarda; Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Edremit Bot Timi tarafından Yalındüz Mahallesi bölgesinde 500 metre manyat tipi ağ, 2 bin 500 kilogram ölü ve 500 kilogram canlı inci kefali ele geçirildi.

Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde ise, kontrol edilen bir tırda 8 bin kilogram kaçak avlanmış inci kefali ele geçirildi.

Canlı balıklar jandarma ekipleri tarafından Van Gölü'ne bırakılırken, diğer balıklar ve malzemeler ise tarım ve orman müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan araç trafikten men edilirken, şahsa ise 3 bin 639 TL idari para cezası uygulandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:28 Kaynak: İHA
Jandarma, Van, 3. Sayfa
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