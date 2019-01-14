Van'da 10 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Özalp
karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta, yapılan aramada toplam 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, Y.S. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:49 Kaynak: İHA
Vicdansız Anne, Bebeğini Terminal Tuvaletine Bırakıp Kaçtı
Parçalanıp Koliye Koyulan Cesedin Altından Yasak Aşk Cinayeti Çıktı!
Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı
Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu