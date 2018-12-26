Son Dakika Haberleri: Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Hüsrev Paşa Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:20 Kaynak: İHA

Polis, Van, 3. Sayfa
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