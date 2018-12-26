Son Dakika Haberleri: Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

1 saat önce

Van'da gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.

Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Hüsrev Paşa Caddesi'nde park halindeki araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin kimlik tespitiyle yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:44 Kaynak: AA

Van, Güncel
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