Son Dakika Haberleri: Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

14 dakika önce

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da 10 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi, System.String[]
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan S.T. cumhuriyet savcılığınca, E.T. ve M.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:58 Kaynak: İHA

Polis, Van, 3. Sayfa
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