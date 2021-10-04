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10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

10 düzensiz göçmen yakalandı

04.10.2021 10:18

Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İran uyruklu kişilerin, Şerefiye Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenleri zorla tuttuğu ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Evde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen İran uyruklu Ş.V, R.A. ve M.G.K. ile 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, ifadelerinde İranlı şüphelilerin evde kendilerini zor kullanarak tuttuğunu, telefon ve paralarını aldıklarını anlattı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı
10 düzensiz göçmen yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, İpekyolu, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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