Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi

Van'da bir otomobilde 10 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Van'da bir otomobilde 10 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde devriye sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, aracın tavan döşemesine gizlenmiş 20 paket halinde 10 kilo 225 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Z.Ç, işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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