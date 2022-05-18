Van'da 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

18.05.2022 10:36
Van'da 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde, arazide gizlenmiş 10 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde, arazide gizlenmiş 10 kilo 400 gram uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yapılan aramada araziye gizlenmiş 9,1 kilogram esrar ile 1,3 kilogram Afyon sakızı ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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