Van'da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi

19.07.2022 16:20
Van'da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'da bir araçta yapılan aramada 10 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van'da bir araçta yapılan aramada 10 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir araçta narkotik dedektör köpeği Bobi ile yapılan aramada, 10 kilo 460 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 10 kilo 460 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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