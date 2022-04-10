Van'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

10.04.2022 15:24
Van'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dere yatağına gizlenmiş 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Nisan 2022 günü uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri çerçevesinde Başkale ilçesi kırsalında yapılan operasyon sonucunda dere yatağına gizlenmiş vaziyette 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirilmiş olup, şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu Dere yatağında 10 kilo uyuşturucu bulundu MİLLİ ATLET NEVİN İNCE, OLİMPİYATLARA VAN'IN TRAVERTENLERİNDE HAZIRLANIYOR MİLLİ ATLET NEVİN İNCE, OLİMPİYATLARA VAN'IN TRAVERTENLERİNDE HAZIRLANIYOR

Metamfetamin, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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