Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2) - Son Dakika

Van'da 10 kilo C-4 patlayıcı ve silahlar ele geçirildi (2)
26.03.2021 17:59
EYLEM YAPACAKLARDIVan'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen, PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ile ilgili açıklama yapıldı.
EYLEM YAPACAKLARDI
Van'ın Edremit ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonlarda ele geçirilen, PKK'nın araziye döşediği 10 kilo C-4 patlayıcı ile uzun namlulu silahlar ve mühimmatlar ile ilgili açıklama yapıldı. Konu ile ilgili yapılan soruşturma ve araştırmada, jandarma tarafından Edremit kırsalında ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP ile örgüt mensuplarının eylem hazırlığında olduğu belirtildi.
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