Van'da, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, cumhuriyet savcılığınca arama kararı bulunan H.D.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramalarda, 10 kilo sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, ev sahibi H.D. ise gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.