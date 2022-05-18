Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

18.05.2022 10:31
Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çaldıran ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen çalışmalar esnasında araziye gizlenmiş vaziyette 9 kilo 100 gram toz esrar ve 1 kilo 300 gram afyon sakızı ele geçirilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

(İHA)

Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe Başkentte uyuşturucu tacirlerine darbe Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Jandarma, Çaldıran, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:58:22. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement