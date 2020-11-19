Van'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
Bu kapsamda, ilçenin Böğrüpek Mahallesi'nde belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.D'ye ait evde yaptıkları aramada 12 paket halinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap buldu.
Şüpheli H.D. gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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