Van'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçenin Böğrüpek Mahallesi'nde belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.D'ye ait evde yaptıkları aramada 12 paket halinde 10 kilogram sentetik uyuşturucu hap buldu. Şüpheli H.D. gözaltına alındı.

Son Dakika

15 yaşındaki çocuk, oyun nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki kuzenini bıçakladı

Gram altın 460 liradan işlem görüyor

Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç bile bu lezzetin müdavimi oldu

Mert Günok'un orta sahaya çıkıp topa müdahale etmesi, sosyal medyada gündem oldu

Cam filmlerle yakalanan sürücünün savunması pes dedirtti: O zaman bana koruma verin, düşmanlarım var

Vaka sayısı düşmezse hafta içi de sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir

Başına taş düşen işçi feci şekilde can verdi! Kan donduran anlar kamerada

Yaramazlık yaptı diye 11 yaşındaki oğlunu oklavayla dövdü! O anlar kamerada