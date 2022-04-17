Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı

17.04.2022 19:32

Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 17.04.2022 günü saat 04.00 sıralarında kontrol amaçlı durdurulan kamyonun kasasına gizlenmiş vaziyette ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 101 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmış olup, yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiştir. Olay ile ilgili araç sürücüsü olan şüpheli F.Ç ve şoförün yanında organizatör olduğu değerlendirilen H.Ç. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır" denildi.

Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı
Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kamyon kasasında 101 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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