Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

03.05.2022 00:58
Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Saray içesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 101 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Van'ın Saray içesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 101 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Mayıs 2022 günü saat 04: 30 sıralarında Kapıköy Hudut Karakolu unsurları ile müşterek icra edilen faaliyette ülkeye yasadışı yollarla girmeye çalışan kaçakların olduğunu tespit etti. Bölgeye yapılan çalışmalarda 101 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış olup, göçmenler ilgili kurumlara teslim edilmiştir" denildi. - VAN

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Güvenlik güçleri, Afganistan, Saray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 101 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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