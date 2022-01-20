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Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)

20.01.2022 17:27
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)

KANSER HASTASINA 3 SAATTE ULAŞTILARVan'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Öveçli Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası Güzel Eriş'in ağrıları başladı.

KANSER HASTASINA 3 SAATTE ULAŞTILAR

Van'ın Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Öveçli Mahallesi'nde yaşayan kanser hastası Güzel Eriş'in ağrıları başladı. Yoğun kar ve tipiden dolayı yolları ulaşıma kapandığı için hastaneye götürülemeyen Eriş'in yakınları 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yola çıkan ekiplerde tipiden dolayı ilerleyemeyince devreye UMKE ve belediye ekipleri girdi. Ekipler zorlu 3 saatin ardından hastaya ulaşarak, ambulansla hastaneye getirdi.  Aile, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDIÖte yandan Van'ın Gevaş ilçesinde de kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçeye bağlı Abalı Mahallesi'nde 3'üncü çocuğuna hamile kadın için sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kar kalınlığının yarım metreye ulaşması nedeniyle sağlık ekipleri bölgeye ulaşamayınca UMKE ekipleri devreye girdi. Kar paletli araçlarla 4 saatte hastaya ulaşan ekipler, evinden alarak hastaneye ulaştırdılar.

Tuncay AVCI/GÜRPINAR(Van),

Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5)
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Kanser, 112, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 1018 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor (5) - Son Dakika
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