Van'da 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik köpeği Rexo'nun da katıldığı aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi.

Vam Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları müşterek çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir araç ilimiz Tuşba ilçesinde yakalanmış. Araçta narkotik dedektör köpeği Rexo ile yapılan aramada; 200 paket halinde 102 kilo 690 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili E.Y. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yapılacak işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

(İHA)