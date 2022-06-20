Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi

20.06.2022 09:33
Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 102 kilo 705 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 13- 19 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 96 kilo 105 gram eroin ve 6 kilo 600 gram skunk ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 17 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Van'da terör operasyonu: 21 gözaltı Van'da terör operasyonu: 21 gözaltı Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı Van'daki terör operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:43 Gupse Özay sosyal medya hesabından duyurdu: Önce küçük kızımız doğsun sonra projelere devam
09:33 Endonezya'da canlı yayında mastürbasyon yapan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni tutuklandı
09:21 Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski bir "gerilla" savaşçısı olan Gustavo Petro kazandı
09:01 Fenerbahçe ile Mesut Özil arasındaki ipler iyice koptu! 33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
09:00 Oyuncu Şükrü Özyıldız'ın fit vücuduna takipçilerinden yorum yağdı! "Görsel şölen yaşadık"
08:46 Erdoğan 10 günde iç ve dış ilişkiler açısından iki kritik görüşmeye katılacak! İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu da masaya yatırılacak
08:37 Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, görümcesinin düğünde göbek attı! Karnı burnunda haliyle dikkat çekti
08:18 İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu! 18 adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
08:11 Başak Dizer, Babalar Günü'nde eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlunun fotoğrafını paylaştı! Fotoğrafta dikkat çeken detay...
21:38 Jesus yönetimindeki Fener ilk hazırlık maçına çıkıyor! Rakip Makedonya ekibi Shkupi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 09:51:54. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 102 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement