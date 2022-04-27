Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde 102 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yapılan aramada çuvala gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.