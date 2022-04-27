Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi

27.04.2022 17:39
Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 102 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde 102 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında yapılan aramada çuvala gizlenmiş 200 paket halinde 102 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YORUMLAR
500
Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi Van'da 550 litre kaçak motorin ele geçirildi Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı Caminin fırtına nedeniyle uçan çatısı yeniden onarıldı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Başkale, Eroin, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:35 FETÖ'nün kaset kumpası davasında karar çıktı! Baykal'ın görüntülerini paylaşan isimlerin cezası netleşti
17:22 İngiltere'de bir milletvekilinin cinsel içerikli video izlediği iddiası parlamentoyu karıştırdı!
17:17 Abdullah Avcı, Trabzonsporlu taraftarların talebini kabul etti!
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 17:50:00. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da 102 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement