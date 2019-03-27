Van'da 107 Kilo Eroin Ele Geçirildi

VAN'da jandarma tarafından takibe alınan aracın bagaj bölümünde çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

VAN'da jandarma tarafından takibe alınan aracın bagaj bölümünde çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.



Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, içerisinde eroin bulunan şüpheli aracı takibe aldı.Yapılan operasyonda, şüpheli araç Tuşba ilçesi sınırlarında durduruldu. Narkotik köpeği 'Alem' ile araçta yapılan detaylı aramada, bagaj kısmında çuvallar içerisinde 107 kilo 207 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili E.Ö ve Y.A. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kar Yolları Kapattı, Hasta Ambulansa 2 Kilometre Brandayla Taşındı

Son Dakika! BDDK'tan Kuyumcular İçin Taksit Düzenlemesi

Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu

Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz