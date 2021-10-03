Van'da 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Tuşba ve Başkale ilçelerinde 108 kilo 222 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tuşba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği "Zeus" ile yapılan aramada, 180 paket halinde 91 kilo 650 gram eroin bulundu. Başkale kırsalında ise bir çuvalda 22 paket halinde 16 kilo 572 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan basketbol maçı yaptığı anları paylaştı! Takipçilerine bir de mesajı var

Kardeşiyle arkadaşlık yapmasını istemediği evsiz adamı döverek öldürdü

Cacık yediği için ağız bakım suyu kullandığı için trafikte alkollü çıktı, 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı

Eczanelerde 84 liraya yapılan grip aşısı, bir kereye mahsus ücretsiz olacak! İşte bu imkandan faydalanabilecek kesim

Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek

TBMM'de halının altına bakır bara sistemi kuruldu! Vekillerin daha sakin olmasını sağlaması umuluyor

BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor

Mustafa Keser'in Bülent Ersoy'a olan kızgınlığı geçmiyor: Bütün Türkiye şok olacak