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Son Dakika 3. Sayfa Van'da 11 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 11 kilo eroin ele geçirildi

28 dakika önce

- Van'da 11 kilo eroin ele geçirildiVAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

- Van'da 11 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna'nın da katıldığı aramada, içerisinde muhtelif gıda malzemelerin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış vaziyette1 paket halinde toplam 11 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili A.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, E.A. ise tutuklandı.

Van'da 11 kilo eroin ele geçirildi

İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:15 Kaynak: İHA
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