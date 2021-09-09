Van'da 11 kilogram eroinle yakalanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında 11 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlerle mücadele aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 11 kilogram eroin bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.