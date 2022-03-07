Van'da 11 organizatör yakalandı - Son Dakika

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 organizatörden 4'ü tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 28 Şubat -06 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan 6 ayrı operasyonda; 5'i yabancı uyruklu 11 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 4 şahıs tutuklanmıştır. Suçta kullanılan 1 araca el konulmuştur. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - VAN